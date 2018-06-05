    Новым главой МВД Италии стал политик с пророссийскими взглядами. Италия, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовым главой МВД Италии стал политик с пророссийскими взглядами

    Новым главой МВД Италии стал политик с пророссийскими взглядами

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    Новым главой МВД Италии стал политик с пророссийскими взглядами

    Новым главой МВД Италии стал политик с пророссийскими взглядами

      Сегодня одна из крупнейших стран Евросоюза Италия объявила о намерении пересмотреть антироссийские санкции. Об этом заявил новый премьер министр страны Джузеппе Конте, выступая в Сенате с программной речью. Санкционная тема будет подниматься на саммите ЕС, который состоится уже в этом месяце.

      Судя по программной речи в Сенате нового итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, Италия намерена пересмотреть свои отношения с Россией и добиться отмены антироссийских санкций. Тут важно не только само заявление политика, но и реакция, с которой его слова встретили депутаты.

      Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Мы будем сторонниками открытости в отношении России, которая в последние годы усилила свое международное влияние в различных геополитических кризисах. Мы будем выступать за пересмотр системы санкций, начиная с тех, которые угрожают жизнеспособности российского гражданского общества».

      Кстати, премьер — не первый, кто говорит о необходимости разворота к России. Парень, которого видели в майке с Путиным на груди, теперь стал министром внутренних дел Италии. Лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заявил, что с Россией лучше иметь хорошие отношения, и от этого итальянская экономика только выиграет. Угрозу представляет исламский терроризм, а не мнимая российская экспансия.

      Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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