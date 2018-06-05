Госдума ввела штрафы за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Госдума приняла закон, который вводит штрафы для поисковых систем, дающих ссылки на запрещенные в России сайты. В Роскомнадзоре ведут черный список подобных ресурсов.

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Интернет

Сумма штрафа за нарушение закона — 5 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч — для юридических.



По сути, принятый сегодня документ является дополнением к закону об анонимайзерах, который запрещает использование интернет-технологий для обхода блокировок. Провайдер рискует сам быть заблокированным.