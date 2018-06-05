    Госдума ввела штрафы за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Госдума, Интернет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума ввела штрафы за выдачу ссылок на запрещенные сайты

    Госдума ввела штрафы за выдачу ссылок на запрещенные сайты

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    Госдума ввела штрафы за выдачу ссылок на запрещенные сайты

    Госдума ввела штрафы за выдачу ссылок на запрещенные сайты

    Госдума ввела штрафы за выдачу ссылок на запрещенные сайты

      Госдума приняла закон, который вводит штрафы для поисковых систем, дающих ссылки на запрещенные в России сайты. В Роскомнадзоре ведут черный список подобных ресурсов.

      Сумма штрафа за нарушение закона — 5 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч — для юридических.

      По сути, принятый сегодня документ является дополнением к закону об анонимайзерах, который запрещает использование интернет-технологий для обхода блокировок. Провайдер рискует сам быть заблокированным.

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