    «Яндекс» составил рейтинг самых популярных запросов, связанных с русским языком. Яндекс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Яндекс» составил рейтинг самых популярных запросов, связанных с русским языком

    «Яндекс» составил рейтинг самых популярных запросов, связанных с русским языком

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    «Яндекс» составил рейтинг самых популярных запросов, связанных с русским языком

    «Яндекс» составил рейтинг самых популярных запросов, связанных с русским языком

      Завтра в России отмечают день рождения Пушкина, а также День русского языка. В преддверии этой даты Яндекс провел исследование самых популярных запросов за последний год, связанных с русским языком и литературой.

      В числе прочего был составлен рейтинг книг, краткое содержание которых чаще всего ищут пользователи. Самая популярная в этом рейтинге ленивых читателей — «Капитанская дочка» Пушкина, потом идет Лермонтов и «Герой нашего времени», на третьей строчке — Толстой и «Война и мир».

      Есть и список самых сложных для написания слов. Чаще всего в поисковике ищут как пишется «как будто», «не за что», «все-таки» и «вряд ли».

      Кроме того, чаще всего за последний год искали значение следующих слов — биткоин, спиннер, хайп и эщкере.

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