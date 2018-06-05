«Яндекс» составил рейтинг самых популярных запросов, связанных с русским языком

Завтра в России отмечают день рождения Пушкина, а также День русского языка. В преддверии этой даты Яндекс провел исследование самых популярных запросов за последний год, связанных с русским языком и литературой.

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В числе прочего был составлен рейтинг книг, краткое содержание которых чаще всего ищут пользователи. Самая популярная в этом рейтинге ленивых читателей — «Капитанская дочка» Пушкина, потом идет Лермонтов и «Герой нашего времени», на третьей строчке — Толстой и «Война и мир».



Есть и список самых сложных для написания слов. Чаще всего в поисковике ищут как пишется «как будто», «не за что», «все-таки» и «вряд ли».



Кроме того, чаще всего за последний год искали значение следующих слов — биткоин, спиннер, хайп и эщкере.