Саудовский болельщик преодолел 5 тыс. км до Москвы на велосипеде

Саудовец Фахд Ибрагим
аль-Яхья прибыл в Москву, преодолев четыре страны и более 5 тысяч километров на велосипеде, чтобы поддержать свою сборную на чемпионате мира по футболу.
38-летний болельщик выехал из Эр-Рияда более двух месяцев назад, проехал через Турцию, Грузию и прибыл в Москву, где 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия откроется чемпионат мира.
Аль-Яхье 38 лет, он с молодости занимался велоспортом и участвовал в национальных соревнованиях. Он отметил, что привез в Москву флаг королевства, который получил из рук одного из принцев.
Фахд Ибрагим аль-Яхья: «Я получил флаг от главы региона Эр-Рияд принца Фейсала бен Бендера бен Абдель Азиза и передам его главе делегации в Москве».
Рассказывая о своих первых впечатлениях от России, аль-Яхья отметил, что считает страну «неописуемо красивой», а подготовку к чемпионату — отличной, сообщает РИА Новости.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Аль-Яхье 38 лет, он с молодости занимался велоспортом и участвовал в национальных соревнованиях. Он отметил, что привез в Москву флаг королевства, который получил из рук одного из принцев.
Фахд Ибрагим аль-Яхья: «Я получил флаг от главы региона Эр-Рияд принца Фейсала бен Бендера бен Абдель Азиза и передам его главе делегации в Москве».
Рассказывая о своих первых впечатлениях от России, аль-Яхья отметил, что считает страну «неописуемо красивой», а подготовку к чемпионату — отличной, сообщает РИА Новости.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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