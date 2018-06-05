    Музей-кабинет Александра Попова в Кронштадте стал доступен широкой публике. Кронштадт, Санкт-Петербург, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМузей-кабинет Александра Попова в Кронштадте стал доступен широкой публике

    Музей-кабинет Александра Попова в Кронштадте стал доступен широкой публике

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    Музей-кабинет Александра Попова в Кронштадте стал доступен широкой публике

    <nobr>Музей-кабинет</nobr> Александра Попова в Кронштадте стал доступен широкой публике

      Сегодня в Итальянском дворце открылся музей изобретателя Александра Попова. Вернее, он существовал еще с начала прошлого века, просто экспонаты были доступны лишь матросам и слушателям курсов.

      Теперь же первый приемник радиоволн смогут увидеть все желающие. Выставочные залы расположились в здании минно-офицерских классов, где преподавал знаменитый физик. Там воссоздали и его рабочий кабинет, в котором был даже токарный станок.

      Многие детали для приемников Попов изготавливал сам. Изначально физические приборы он изобретал для нужд флота. Именно в его рабочем кабинете появился первый беспроводной корабельный передатчик.

      В музее также представлены документы, разработки и чертежи физика, в том числе и радиотелефонов, с помощью которых у него получилось передать сигнал на расстояние 150 километров.

      Среди различных фотографий на выставке есть рентгеновский снимок руки самого Александра Попова. Ведь в России именно он открыл эти электромагнитные волны. По словам историков, именно это изображение кисти является самым первым в нашей стране.

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