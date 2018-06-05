Виртуозный музыкант из рода Бенуа сыграет петербуржцам на легендарной скрипке

На открывающемся фестивале «Дворцы Петербурга» шедевры Моцарта, Вивальди, Сен-Санса исполнит блистательный и техничный скрипач Франсуа Пино-Бенуа . Критики в один голос говорят о безусловном таланте и техничности молодого исполнителя из Франции.

Потомок знаменитой фамилии сыграет на легендарной скрипке с удивительной судьбой «Женева» в сопровождении Государственного симфонического оркеcтра «Таврический». Дирижировать которым будет еще один знаменитый француз — маэстро Николас Краузе.



Франсуа Пино-Бенуа доверили в Париже скрипку композитора и скрипача Люсьена Дюрозуара. Инструмент, изготовленный в Кремоне в XVIII веке, где жил и сам Страдивари, был обнаружен в начале XX века на блошином рынке.



Скрипка стала известна, когда Дюрозуара призвали на Первую мировую. Тогда композитор заявил: именно она спасла ему жизнь. Благодаря чудесному звуку он стал служить не на передовой, а в оркестре.



Теперь «Женева» в руках наследника петербургской династии Бенуа из рода архитектора Леонтия Бенуа. Французский скрипач с русскими корнями хорошо знает историю своей легендарной семьи, в которой был и художник Александр Бенуа, создававший сценографию для «Русских сезонов» Дягилева.



Франсуа Пино-Бенуа, скрипач (Франция): «Не хочу на себя брать слишком большую ответственность, но это в каком-то смысле продолжение артистического рода Бенуа. И, по-моему, Александр Бенуа говорил Питеру Устинову, что наша семья всегда работала за театром (делала декорации и так далее). А кто-то поимел наглость ступить на сцену».



Выступать в городе своих знаменитых предков скрипач будет впервые и произойдет это в рамках XXVI фестиваля «Дворцы Петербурга», передает корреспондент НТВ Павел Рыжков.