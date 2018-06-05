    «Императорские сады России» впервые заблагоухают в Летнем саду. Летний сад, Русский музей, Санкт-Петербург, фестивали и конкурсы, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Императорские сады России» впервые заблагоухают в Летнем саду

    «Императорские сады России» впервые заблагоухают в Летнем саду

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    «Императорские сады России» впервые заблагоухают в Летнем саду

    «Императорские сады России» впервые заблагоухают в Летнем саду

      Русский музей готовится к фестивалю «Императорские сады России», который в этом году впервые пройдет не в Михайловском, а в Летнем саду. Таким образом петербуржцам решили напомнить отечественную историю.

      В 2018 году исполняется 300 лет указу Петра I о проведении ассамблей. Праздники царь любил проводить и в парке на набережной Невы. В этом году посетителей фестиваля ждет много сюрпризов. Фонтан на Царицыной площадке станет парфюмированным. Такого объекта в нашей стране еще не было. Кроме этого, каждый искусственный водоем украсят живыми цветами. И это тоже произойдет впервые.

      По словам директора Русского музея Владимира Гусева, на время проведения фестиваля вход в Летний сад станет платным. Не исключено, что от бесплатного посещения придется отказаться и в будущем. Учреждение должно выполнять экономические показатели, а для этого нужно зарабатывать деньги.

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