    Дорожный щит упал на девушку на Невском проспекте. Санкт-Петербург, несчастные случаи, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДорожный щит упал на девушку на Невском проспекте

    Дорожный щит упал на девушку на Невском проспекте

    комментировать
    Дорожный щит упал на девушку на Невском проспекте

    Дорожный щит упал на девушку на Невском проспекте

    Дорожный щит упал на девушку на Невском проспекте

      Петербург переживает последствия сильного ветра. Одной из пострадавших от погоды стала девушка, на которую порыв ветра обрушил временный информационный щит.

      В Петербурге бушует первый летний шторм. Сильный ветер валит деревья и дорожные знаки на улицах города. Так, накануне на Невском проспекте информационный щит обрушился на проходившую мимо девушку. Выбраться из-под металлического баннера ей помогли прохожие. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.

      Тем временем сегодня во дворе на Большеохтинском проспекте рухнувший тополь придавил припаркованные машины. В одной из них находились люди. По словам очевидцев, обошлось без травм.

      На проспекте Стачек дерево упало прямо на провода. Там же грозит рухнуть на проезжую часть дорожный указатель. А на углу проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова знак пешеходного перехода уже сдался под натиском стихии.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru