Дорожный щит упал на девушку на Невском проспекте

Петербург переживает последствия сильного ветра. Одной из пострадавших от погоды стала девушка, на которую порыв ветра обрушил временный информационный щит.

В Петербурге бушует первый летний шторм. Сильный ветер валит деревья и дорожные знаки на улицах города. Так, накануне на Невском проспекте информационный щит обрушился на проходившую мимо девушку. Выбраться из-под металлического баннера ей помогли прохожие. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.



Тем временем сегодня во дворе на Большеохтинском проспекте рухнувший тополь придавил припаркованные машины. В одной из них находились люди. По словам очевидцев, обошлось без травм.



На проспекте Стачек дерево упало прямо на провода. Там же грозит рухнуть на проезжую часть дорожный указатель. А на углу проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова знак пешеходного перехода уже сдался под натиском стихии.