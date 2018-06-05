    Летевший из Китая во Францию самолет сел в Нижневартовске из-за больного ребенка

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    Летевший из Китая во Францию самолет сел в Нижневартовске из-за больного ребенка

    Летевший из Китая во Францию самолет сел в Нижневартовске <nobr>из-за</nobr> больного ребенка

    Самолет, следовавший из Китая во Францию, сел в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за ухудшения состояния находившегося на борту ребенка.

    Как сообщили «Интерфаксу» в аэропорту, самолет сел примерно в 16:25 (14:25 мск).

    Из сообщения аэропорта: «Ребенку стало плохо. Рейс еще не вылетел. Помощь была оказана в полном объеме. По предварительным данным, у него случилась аллергическая реакция на съеденный продукт. Ожидается, что самолет вместе с ребенком вскоре вылетит в пункт назначения».

    Как сообщает официальный штаб правительства Югры, недомогание возникло у двухлетнего гражданина Франции.

    Из сообщения штаба: «Врачи Нижневартовска оказали медпомощь двухлетнему пассажиру вынужденно севшего самолета».

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