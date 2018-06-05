Летевший из Китая во Францию самолет сел в Нижневартовске из-за больного ребенка

Самолет, следовавший из Китая во Францию, сел в аэропорту Нижневартовска
(Ханты-Мансийский автономный округ) из-за ухудшения состояния находившегося на борту ребенка.
Как сообщили «Интерфаксу» в аэропорту, самолет сел примерно в 16:25 (14:25 мск).
Из сообщения аэропорта: «Ребенку стало плохо. Рейс еще не вылетел. Помощь была оказана в полном объеме. По предварительным данным, у него случилась аллергическая реакция на съеденный продукт. Ожидается, что самолет вместе с ребенком вскоре вылетит в пункт назначения».
Как сообщает официальный штаб правительства Югры, недомогание возникло у двухлетнего гражданина Франции.
Из сообщения штаба: «Врачи Нижневартовска оказали медпомощь двухлетнему пассажиру вынужденно севшего самолета».
Из сообщения аэропорта: «Ребенку стало плохо. Рейс еще не вылетел. Помощь была оказана в полном объеме. По предварительным данным, у него случилась аллергическая реакция на съеденный продукт. Ожидается, что самолет вместе с ребенком вскоре вылетит в пункт назначения».
Как сообщает официальный штаб правительства Югры, недомогание возникло у двухлетнего гражданина Франции.
Из сообщения штаба: «Врачи Нижневартовска оказали медпомощь двухлетнему пассажиру вынужденно севшего самолета».
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