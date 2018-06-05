    В Смоленске в шкафу возле мусорных баков нашли тело пенсионерки

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    В Смоленске в шкафу возле мусорных баков нашли тело пенсионерки

    В Смоленске в шкафу возле мусорных баков нашли тело пенсионерки

    Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после того, как на улице в Смоленске возле мусорных баков в шкафу нашли тело пожилой женщины.

    Страшную находку обнаружили накануне вечером, 4 июня, возле дома 18/1 на улице М. Соколовского. Следователи «по горячим следам» установили подозреваемую в убийстве — ей оказалась племянница убитой пенсионерки.

    По версии следствия, между 57-летней женщиной и ее 76-летней тетей возникла ссора. В результате племянница схватила костыль и несколько раз ударила пожилую родственницу, а затем задушила ее подушкой.

    Чтобы скрыть следы преступления, женщина положила убитую пенсионерку в шкаф, а дверцы заклеила скотчем. После этого она вызвала грузовое такси. Ничего не подозревавшие грузчики выбросили шкаф возле мусорных контейнеров.

    В СУ СК по Смоленской области сообщили, что подозреваемая задержана. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли оружия убийства, а также другие предметы, которые имеют значение для расследования.

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