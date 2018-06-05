Президенты России и Австрии провели двустороннюю встречу

Владимир Путин провел переговоры со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. Российский президент совершает свой первый зарубежный визит после избрания на новый срок.
Беседа президентов состоялась во дворце Хофбург. На встрече присутствовали помощник Путина Юрий Ушаков и советник федерального президента Австрии по европейским и международным делам Беттина Кирнбауэр.
Далее переговоры продолжились с участием делегаций обеих стран в формате рабочего завтрака. По итогам переговоров президенты двух стран дадут пресс-конференцию.
Визит Путина в Вену приурочен к 50-летию начала экспорта российского газа в Австрию. В ходе этого визита Путин также встретится с с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Как ожидается, они обсудят состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах. Кроме того, российский лидер пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Далее переговоры продолжились с участием делегаций обеих стран в формате рабочего завтрака. По итогам переговоров президенты двух стран дадут пресс-конференцию.
Визит Путина в Вену приурочен к 50-летию начала экспорта российского газа в Австрию. В ходе этого визита Путин также встретится с с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Как ожидается, они обсудят состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах. Кроме того, российский лидер пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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