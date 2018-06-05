    Bloomberg: Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти. Саудовская Аравия, Трамп Дональд, бензин, нефть, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВBloomberg: Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти

    Bloomberg: Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти

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    Bloomberg: Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти

    Bloomberg: Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти

      Президент США Дональд Трамп нашел нестандартное решение проблемы дорогого бензина.

      Как сообщает Bloomberg, США попросили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти на миллион баррелей в сутки. Ранее президент США в своем Twitter критиковал ОПЕК за искусственное завышение цен. «Это нехорошо и неприемлемо», — писал Трамп.

      Как отмечает Bloomberg, прямая просьба к саудовцам нарастить добычу — шаг крайне необычный. Розничные цены на бензин в США сейчас находятся на трехлетнем максимуме.

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