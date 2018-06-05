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    «Аэрофлот» объявил набор военных летчиков

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    «Аэрофлот» объявил набор военных летчиков

    «Аэрофлот» объявил набор военных летчиков

      «Аэрофлот» начал набирать военных летчиков. Объявление появилось на сайте компании. Перевозчику нужны опытные летчики, а в России дефицит пилотов.

      «Аэрофлот» объявил, что набирает пилотов из Минобороны — их переучат для полетов на Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet.

      Ранее авиакомпания жаловалась на утечку кадров. По словам гендиректора перевозчика Виталия Савельева, пилоты массово уезжают в Азию, где платят в 1,5–2 раза больше. Чтобы предотвратить уход пилотов, «Аэрофлот» неоднократно поднимал им зарплату — командир воздушного судна получает сейчас 650 тысяч рублей в месяц.

      Эксперты отмечают, что переход военных в гражданскую авиацию — обычное дело в мировой практике. После переподготовки авиакомпания сразу получает опытного летчика с отличным здоровьем.

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