«Аэрофлот» объявил набор военных летчиков

«Аэрофлот» начал набирать военных летчиков. Объявление появилось на сайте компании. Перевозчику нужны опытные летчики, а в России дефицит пилотов.
«Аэрофлот» объявил, что набирает пилотов из Минобороны — их переучат для полетов на Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet.
Ранее авиакомпания жаловалась на утечку кадров. По словам гендиректора перевозчика Виталия Савельева, пилоты массово уезжают в Азию, где платят в 1,5–2 раза больше. Чтобы предотвратить уход пилотов, «Аэрофлот» неоднократно поднимал им зарплату — командир воздушного судна получает сейчас 650 тысяч рублей в месяц.
Эксперты отмечают, что переход военных в гражданскую авиацию — обычное дело в мировой практике. После переподготовки авиакомпания сразу получает опытного летчика с отличным здоровьем.
Ранее авиакомпания жаловалась на утечку кадров. По словам гендиректора перевозчика Виталия Савельева, пилоты массово уезжают в Азию, где платят в 1,5–2 раза больше. Чтобы предотвратить уход пилотов, «Аэрофлот» неоднократно поднимал им зарплату — командир воздушного судна получает сейчас 650 тысяч рублей в месяц.
Эксперты отмечают, что переход военных в гражданскую авиацию — обычное дело в мировой практике. После переподготовки авиакомпания сразу получает опытного летчика с отличным здоровьем.
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