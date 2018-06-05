    Песков объяснил, почему Путин не ездит по Вене на российском лимузине

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Песков объяснил, почему Путин не ездит по Вене на российском лимузине

    Песков объяснил, почему Путин не ездит по Вене на российском лимузине

    Песков объяснил, почему Путин не ездит по Вене на российском лимузине
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин перемещается по Вене на автомобиле Mercedes, а не на отечественном Aurus из проекта «Кортеж».

    По словам Пескова, «просто пока машин (Aurus) мало». При этом он подчеркнул, что лимузины этой марки, находящиеся в Москве, исправны, передает «Интерфакс».

    Автомобиль проекта «Кортеж» был представлен в ходе инаугурации Владимира Путина 7 мая. Как ранее заявлял Песков, президент намерен пользоваться новым лимузином регулярно.

    Тому, как создавался отечественный лимузин для президента, посвящен документальный фильм «Кортеж», недавно прошедший в эфире НТВ.

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