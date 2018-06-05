Песков объяснил, почему Путин не ездит по Вене на российском лимузине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин перемещается по Вене на автомобиле Mercedes, а не на отечественном Aurus из проекта «Кортеж».
По словам Пескова, «просто пока машин (Aurus) мало». При этом он подчеркнул, что лимузины этой марки, находящиеся в Москве, исправны, передает «Интерфакс».
Автомобиль проекта «Кортеж» был представлен в ходе инаугурации Владимира Путина 7 мая. Как ранее заявлял Песков, президент намерен пользоваться новым лимузином регулярно.
Тому, как создавался отечественный лимузин для президента, посвящен документальный фильм «Кортеж», недавно прошедший в эфире НТВ.
Автомобиль проекта «Кортеж» был представлен в ходе инаугурации Владимира Путина 7 мая. Как ранее заявлял Песков, президент намерен пользоваться новым лимузином регулярно.
Тому, как создавался отечественный лимузин для президента, посвящен документальный фильм «Кортеж», недавно прошедший в эфире НТВ.
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