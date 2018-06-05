Камчатский депутат вынужден ездить на работу верхом из-за роста цен на бензин

Рост цен на бензин вынудил депутата камчатского заксобрания Михаила Пучковского сменить железного коня на настоящего. Народный избранник даже попросил местные власти построить у здания правительства специальную парковку, чтобы он смог оставлять своего мерина рядом с иномарками депутатов. Коллеги по парламенту это решение не оценили и предложили Пучковскому бесплатный проездной на автобус. Но он отказался.

Народный избранник уверяет, что сменить железного коня на обыкновенного он решил не ради эпатажа, а из самых трезвых соображений. На Камчатке цены на автомобильное топливо всегда были выше средних по стране, а после очередного роста местные автозаправки ничего дешевле 50 рублей и вовсе не продают. Депутат рассудил: чем тратиться на дорогой бензин, лучше освежить навыки верховой езды.



Отныне все привычные маршруты депутат намерен преодолевать верхом на Ракете. В магазин за продуктами, в банк за пенсией, в город на заседания парламента. Коллеги по законодательному собранию сначала подумали, что он шутит. Но потом отправили в деревню к Михаилу Пучковскому парламентера с важным поручением — остановить на скаку депутатского коня.



Анатолий Кирносенко, депутат законодательного собрания Камчатского края: «Скинулись с депутатами законодательного собрания и купили ему такой проездной билет, используя который, он сможет чаще бывать на наших заседаниях и отстаивать права избирателей».



От бесплатных поездок на автобусе Михаил Пучковский отказался, но от своей идеи не отступился ни на шаг. Скептики попытались возразить: где он собирается оставлять доброго мерина, пока будет занят законотворчеством в думе? Депутат не растерялся и предложил соорудить на парковке перед правительством полноценную коновязь.



Подробности — в видеоматериале.