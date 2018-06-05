Минобороны предложило отменить военные кафедры в вузах

Минобороны России внесло в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах. Это следует из распоряжения, размещенного на сайте кабмина.
В настоящее время военная подготовка в вузах проводится в учебных центрах, на военных кафедрах и факультетах военного обучения. Правительство предлагает заменить все эти подразделения едиными учебными центрами.
Из текста распоряжения: «Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке».
В документе говорится, что предлагаемая мера позволит более эффективно использовать учебно-материальную базу, вооружение и военную технику.
Главной целью законопроекта называется повышение эффективности обучения студентов в структурных подразделениях военной подготовки при вузах.
Из текста распоряжения: «Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке».
В документе говорится, что предлагаемая мера позволит более эффективно использовать учебно-материальную базу, вооружение и военную технику.
Главной целью законопроекта называется повышение эффективности обучения студентов в структурных подразделениях военной подготовки при вузах.
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