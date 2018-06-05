    В Ленобласти задержан хозяин улетевшего вместе с детьми батута: видео инцидента. Ленинградская область, аттракционы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти задержан хозяин улетевшего вместе с детьми батута: видео инцидента

    В Ленобласти задержан хозяин улетевшего вместе с детьми батута: видео инцидента

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    В Ленобласти задержан хозяин улетевшего вместе с детьми батута: видео инцидента

    В Ленобласти задержан хозяин улетевшего вместе с детьми батута: видео инцидента

      Владельца аттракциона, на котором перевернулись дети в Ленинградской области, задержали. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

      Следователи выяснили, что коммерсант установил батут незаконно. При этом, судя по всему, не проверил состояние креплений. Порыва ветра оказалось достаточно для того, чтобы оборвались тросы. Конструкция подлетела и несколько раз перевернулась.

      В этот момент на аттракционе находились 7-летняя девочка и 8-летний мальчик. Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу.

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