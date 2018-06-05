    МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

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    МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

    МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

    Приказ МЧС России, запрещавший проверки предприятий и организаций среднего бизнеса, будет отменен. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

    Александр Чуприян: «Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса».

    Кроме того, Чуприян сообщил, что МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора, сообщает РИА Новости.

    Александр Чуприян: «Эти изменения отразятся, в первую очередь, на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штат ГПН».

    Напомним, в сентябре 2016 года Владимир Пучков, который тогда возглавлял МЧС, подписал указ о запрете проверки объектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства.

    Масштабные проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.

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