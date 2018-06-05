МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

Приказ МЧС России, запрещавший проверки предприятий и организаций среднего бизнеса, будет отменен. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.
Александр Чуприян: «Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса».
Кроме того, Чуприян сообщил, что МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора, сообщает РИА Новости.
Александр Чуприян: «Эти изменения отразятся, в первую очередь, на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штат ГПН».
Напомним, в сентябре 2016 года Владимир Пучков, который тогда возглавлял МЧС, подписал указ о запрете проверки объектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства.
Масштабные проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.
Кроме того, Чуприян сообщил, что МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора, сообщает РИА Новости.
Александр Чуприян: «Эти изменения отразятся, в первую очередь, на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штат ГПН».
Напомним, в сентябре 2016 года Владимир Пучков, который тогда возглавлял МЧС, подписал указ о запрете проверки объектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства.
Масштабные проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.
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