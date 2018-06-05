    Женщинам в Саудовской Аравии начали выдавать водительские права

    комментировать

    Женщинам в Саудовской Аравии начали выдавать водительские права

    Женщинам в Саудовской Аравии начали выдавать водительские права

    Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские права, пишет издание Arabian Busniess.

    Первая группа женщин (число не сообщается) уже получила водительские права королевства — главное управление транспорта заменило им международные права, которые признаются в королевстве, на местные. Первое водительское удостоверение женщине выдали сотрудники Генерального управления дорожного движения. Местные СМИ этот момент назвали «историческим». Имя счастливой обладательницы не называют, но известно, что у нее уже были права международного образца

    По словам властей, обменять международные права на национальные женщины смогут после «практического экзамена». Другие детали не сообщаются. Запрет на вождение для женщин в стране будет снят 24 июня.

    В сентябре король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru