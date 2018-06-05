Женщинам в Саудовской Аравии начали выдавать водительские права

Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские права, пишет издание Arabian Busniess.
Первая группа женщин (число не сообщается) уже получила водительские права королевства — главное управление транспорта заменило им международные права, которые признаются в королевстве, на местные. Первое водительское удостоверение женщине выдали сотрудники Генерального управления дорожного движения. Местные СМИ этот момент назвали «историческим». Имя счастливой обладательницы не называют, но известно, что у нее уже были права международного образца
По словам властей, обменять международные права на национальные женщины смогут после «практического экзамена». Другие детали не сообщаются. Запрет на вождение для женщин в стране будет снят 24 июня.
В сентябре король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину.
По словам властей, обменять международные права на национальные женщины смогут после «практического экзамена». Другие детали не сообщаются. Запрет на вождение для женщин в стране будет снят 24 июня.
В сентябре король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину.
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