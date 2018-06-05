Актеры театра и кино поздравили стражей порядка с 300-летием российской полиции

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев собрал подчиненных по чрезвычайно приятному поводу. Российская полиция отмечает 300-летие . Глава ведомства поздравил действующих сотрудников и ветеранов, не забыв о тех, кто службе отдал жизнь. Сегодня форму многих офицеров украсили ведомственными наградами.

Отдельное и весьма необычное поздравление получил участковый Ильдус Насыров, который на торжественном собрании не присутствовал, но ежедневно стоит на страже безопасности двух сел в республике Башкортостан. Его жизнь и служба могли бы легко лечь в основу сериала о полицейских. Возможно, в скором времени такая картина появится на экранах. Например, некоторые актеры уже знают о старшем лейтенанте. В этот день они нашли время, чтобы поздравить тех, с кого берут пример, готовясь к очередной роли.



Александр Тютин: «Товарищи полицейские! Поздравляю вас с 300-летним юбилеем вашей такой нужной службы. Мне часто приходилось играть вас, надевать форму и я знаю, что ваша служба и опасна и трудна».



Владимир Епифанцев: «300 лет русскому МВД — это как 300 спартанцев. Рожденный Петром Великим в великие времена, ты и сейчас, как верный стражник, стоишь у ворот цитадели, имя которой — Россия! На ваших плечах покой наших ночей и мирный ритм жизни. Да здравствуют надежные парни, крепкие как кремень, герои страны!».



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