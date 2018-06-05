    Подросток-отличник из Подмосковья хочет лишить родительских прав пьющую мать. Московская область, дети и подростки, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодросток-отличник из Подмосковья хочет лишить родительских прав пьющую мать

    Подросток-отличник из Подмосковья хочет лишить родительских прав пьющую мать

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    Подросток-отличник из Подмосковья хочет лишить родительских прав пьющую мать

    <nobr>Подросток-отличник</nobr> из Подмосковья хочет лишить родительских прав пьющую мать

      Призер Всероссийской олимпиады из Подмосковья через суд пытается добиться лишения матери родительских прав. Несколько лет назад женщина выгнала сына из дома, продала квартиру за долги и исчезла. К счастью, Никиту приютили, по сути, чужие люди — семья сводного брата матери. И теперь заявляют, что готовы оформить опеку.

      Диплом призера Всероссийской олимпиады — самое ценное, что Никита перевез к дяде из квартиры, в которой он прожил все детство и которой лишился перед самым окончанием школы. И хотя у него теперь есть своя комната и внимание взрослых, согласно закону, он пока находится с посторонними людьми — семьей сводного брата матери. Та фактически оставила подростка без крыши над головой, бросила его одного, однако родительских прав до сих пор не лишена.

      Никита: «Она опять же выпила, у нее был мужчина, и они уехали в неизвестном направлении с вещами. Я сидел один в пустой квартире. Я пошел к подруге и эти два дня прожил у нее. Они меня очень тепло встретили, выдали кучу одежды».

      Андрей Мамченко рассказывает, как, не раздумывая, бросился в Москву спасать племянника. И не понимает, как можно было бросить на произвол родного ребенка, да и к тому же мальчик — круглый отличник, увлечен историей искусств и все свободное время проводит за книгами — полная противоположность матери. Никита уже привык к новой семье и обстановке, а потому сам недавно решил через суд отказаться от матери и попросил дядю стать ему опекуном.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Виктории Юдиной.

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