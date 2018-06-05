НТВ к юбилею Сергея Маковецкого покажет премьеру детектива «Знакомство»

К юбилею народного артиста РФ Сергея Маковецкого телеканал НТВ покажет премьеру двухсерийного фильма «Знакомство». Вместе с юбиляром в этом остросюжетном фильме снялись Павел Баршак, Агния Кузнецова, Владимир Епифанцев.

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Один из главных героев фильма — Коля (Павел Баршак) — эгоистичный молодой мужчина, который уже год как бросил работу, чтобы «найти себя». Но вместо реального поиска он погружен в виртуальное общение в социальных сетях и слабо реагирует на окружающий мир, в котором есть еще и жена (Агния Кузнецова). Молодая женщина, устав от такой жизни, уходит от мужа.



Единственный человек, с которым Коля реально, а не виртуально общается и которому доверяет, — его старший брат — художник, любимчик отца и любимец женщин (Сергей Маковецкий). Но в одно ничем не примечательное утро Коля находит брата мертвым. Полиция считает, что это самоубийство. Отец, человек резкий и неприятный, находящийся с Колей не в лучших отношениях, уверен, что его старшего сына убили: тот был сильным человеком и никогда бы не покончил с собой.



Несмотря на сложные отношения с отцом и оторванность от реального мира, Коля решает начать собственное расследование, чтобы найти убийцу брата.



Картина была создана с особым вниманием к деталям: увлекательный психологический сюжет, тонкие любовные линии и сложные межличностные отношения героев, которые не смогут оставить равнодушными даже самого искушенного зрителя.



Смотрите премьеру детективного триллера «Знакомство» 12 июня в 22:20 на НТВ и НТВ.Ru.