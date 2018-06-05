По факту аварии в Подмосковье, в результате которой пострадали трое подростков, возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что в городском округе Домодедово иномарка после столкновения с другим автомобилем вылетела с проезжей части и сбила трех пешеходов. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
Первые минуты после аварии: потерпевшие оказались на асфальте в нескольких метрах друг от друга. Их — трое, поначалу все были без сознания. Очевидцы пытались оказать хоть какую-то помощь: кто-то набирал телефоны экстренных служб, кто-то прощупывал пульс и проводил осмотр. Некоторые сняли с себя одежду, чтобы перевязать раны.
Приятели стояли в ожидании зеленого сигнала светофора. ДТП произошло настолько стремительно, что заметить летевшую в их сторону иномарку и отреагировать было просто невозможно. Судя по записи регистратора, который очевидцы предоставили полицейским, водитель Peugeot пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Спустя несколько секунд после столкновения из авто вышел пассажир. Но к пострадавшим он не поспешил. Возмущенные увиденным свидетели аварии окружили иномарку, чтобы не дать хозяйке — а за рулем оказалась женщина — покинуть место происшествия раньше, чем приедет экипаж полиции.
Пострадавшие (им по 18 лет) сейчас находятся в больнице. Даниилу Новикову повезло чуть больше, чем приятелям. Травмы — не такие тяжелые. Но поступать в вуз теперь, очевидно, придется со вторым потоком абитуриентов. Курс реабилитации, по словам врачей, займет не меньше двух месяцев.
Даниил Новиков, пострадавший: «Говорят, что в последнее мгновение вся жизнь пролетает. Тут было не так. Просто бам и все. И нас разнесло. Мы отлетели. Я упал. Нога сразу распухла. И бока болели, и затылок. Перелом бедренной кости со смещением».
Уголовное дело пока возбудили по факту ДТП. Родители пострадавших тем временем уже написали заявления и намерены взыскать с виновника моральную компенсацию и расходы на лечение детей.
Приятели стояли в ожидании зеленого сигнала светофора. ДТП произошло настолько стремительно, что заметить летевшую в их сторону иномарку и отреагировать было просто невозможно. Судя по записи регистратора, который очевидцы предоставили полицейским, водитель Peugeot пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Спустя несколько секунд после столкновения из авто вышел пассажир. Но к пострадавшим он не поспешил. Возмущенные увиденным свидетели аварии окружили иномарку, чтобы не дать хозяйке — а за рулем оказалась женщина — покинуть место происшествия раньше, чем приедет экипаж полиции.
Пострадавшие (им по 18 лет) сейчас находятся в больнице. Даниилу Новикову повезло чуть больше, чем приятелям. Травмы — не такие тяжелые. Но поступать в вуз теперь, очевидно, придется со вторым потоком абитуриентов. Курс реабилитации, по словам врачей, займет не меньше двух месяцев.
Даниил Новиков, пострадавший: «Говорят, что в последнее мгновение вся жизнь пролетает. Тут было не так. Просто бам и все. И нас разнесло. Мы отлетели. Я упал. Нога сразу распухла. И бока болели, и затылок. Перелом бедренной кости со смещением».
Уголовное дело пока возбудили по факту ДТП. Родители пострадавших тем временем уже написали заявления и намерены взыскать с виновника моральную компенсацию и расходы на лечение детей.
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