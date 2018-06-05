Билл Клинтон отказался лично извиняться перед Моникой Левински

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что не собирается извиняться перед Моникой Левински.
В интервью телеканалу NBC бывший американский лидер подчеркнул, что не раз публично просил прощения у всего мира и Левински в том числе.
Однако, несмотря на свою поддержку движения против сексуальных домогательств #MeToo, личные извинения Монике приносить не намерен.
Однако, несмотря на свою поддержку движения против сексуальных домогательств #MeToo, личные извинения Монике приносить не намерен.
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