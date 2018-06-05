Врио главы Кузбасса пообещал решить в регионе вопросы экологии

В Кемеровской области представители почти 30 стран обсуждают майнинг. Но речь идет не о добыче биткоинов, а о более традиционной угольной промышленности.

В Новокузнецке открылась международная выставка «Уголь России и Майнинг». Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв говорил об экологических аспектах.



Сергей Цивилёв: «Мы будем дальше развивать угольную отрасль, но развитие угольной отрасли — это прежде всего безопасность наших жителей. Мы должны с вами решить все вопросы экологии, и развиваться угольная отрасль может только при решении вопросов экологии».



Выставка будет проходить до 8 июня.