    Врио главы Кузбасса пообещал решить в регионе вопросы экологии. Кемеровская область, уголь, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВрио главы Кузбасса пообещал решить в регионе вопросы экологии

    Врио главы Кузбасса пообещал решить в регионе вопросы экологии

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    Врио главы Кузбасса пообещал решить в регионе вопросы экологии

    Врио главы Кузбасса пообещал решить в регионе вопросы экологии

      В Кемеровской области представители почти 30 стран обсуждают майнинг. Но речь идет не о добыче биткоинов, а о более традиционной угольной промышленности.

      В Новокузнецке открылась международная выставка «Уголь России и Майнинг». Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв говорил об экологических аспектах.

      Сергей Цивилёв: «Мы будем дальше развивать угольную отрасль, но развитие угольной отрасли — это прежде всего безопасность наших жителей. Мы должны с вами решить все вопросы экологии, и развиваться угольная отрасль может только при решении вопросов экологии».

      Выставка будет проходить до 8 июня.

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