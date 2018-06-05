Премьер-министр Нидерландов под аплодисменты помыл пол в парламенте: видео

В соцсетях активно обсуждают видеоролик с моющим полы премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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Глава правительства случайно пролил чашку кофе на входе в парламент. Политик не растерялся, попросил швабру, убрал за собой и «сорвал овации» коллег и уборщиц здания.



Некоторые пользователи увидели в поступке Рютте «пиар», другие, наоборот, отметили, что этот случай сблизил власть и народ.