    Премьер-министр Нидерландов под аплодисменты помыл пол в парламенте: видео. Нидерланды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьер-министр Нидерландов под аплодисменты помыл пол в парламенте: видео

    Премьер-министр Нидерландов под аплодисменты помыл пол в парламенте: видео

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    Премьер-министр Нидерландов под аплодисменты помыл пол в парламенте: видео

    <nobr>Премьер-министр</nobr> Нидерландов под аплодисменты помыл пол в парламенте: видео

      В соцсетях активно обсуждают видеоролик с моющим полы премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

      Глава правительства случайно пролил чашку кофе на входе в парламент. Политик не растерялся, попросил швабру, убрал за собой и «сорвал овации» коллег и уборщиц здания.

      Некоторые пользователи увидели в поступке Рютте «пиар», другие, наоборот, отметили, что этот случай сблизил власть и народ.

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