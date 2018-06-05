Жительница Армавира судится с хирургом, отрезавшим ей грудь

К шоковой терапии вынуждена прибегать жительница Армавира, чтобы добиться наказания для врача онкодиспансера. Хирургическое вмешательство оказалось роковым для Аилиты Мирошниченко, и теперь она вынуждена демонстрировать свою грудь полицейским, прокурорам и экспертам, чтобы наглядно объяснить, как изменилась ее жизнь.

Ей назначили операцию по удалению доброкачественной опухоли, а в итоге жизнь разделилась на до и после. Онколог, судя по экспертизе, отрезал 60% груди. Она бы никогда не решилась так запросто поднять блузку и выставить на всеобщее обозрение свою грудь. Но сейчас, признается Аилита Мирошниченко, вынуждена это сделать, поскольку почти отчаялась доказать, что врач-маммолог во время операции изуродовал ее формы.



В онкодиспансер она пошла, чтобы удалить небольшую кисту. Образование доброкачественное, но врачи настояли на операции. Говорили, что весь процесс занимает не больше 15 минут, проходит под местным наркозом и не требует вмешательства пластических хирургов. Однако с ней почему-то все вышло иначе. Доктор Георгий Аладжев велел ввести общий наркоз, под ним женщина провела целых четыре часа. А очнувшись и увидев результат оперативного вмешательства, едва снова не лишилась чувств.



Зачем же было удалять вместо кисты 60% груди, врач якобы так и не объяснил. Обещал все исправить, но и этого не случилось. Тогда она и написала заявление в суд. И ведь на первом процессе, благодаря экспертизе, удалось доказать, что Аладжиев нанес вред здоровью пациентки. Онколога тогда лишили должности. Однако вскоре он подал апелляцию и добился решения в свою пользу. Сейчас маммолог продолжает принимать больных в диспансере. Только вот с бывшей пациенткой избегает встреч.



Аилита призналась, что врач не только испортил ей грудь, но и перевернул всю жизнь. После операции она потеряла любимого человека. Женщина сама приняла решение расстаться, не захотела, чтобы он видел ее такой. Фактически она поставила на себе крест и пока уверена, что личной жизни у нее больше никогда не будет. Поэтому все силы и время отдает разбирательствам с диспансером. Она считает, что решения в свою пользу медик добился с помощью документов, происхождение которых ей неизвестно.



Подробности — в видеоматериале.