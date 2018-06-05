Многодетная семья из Иркутской области может остаться без жилья по вине чиновников

Местные власти устроили настоящее испытание многодетной семье в Иркутской области. Сначала им выделили землю под строительство дома, но потом отобрали, ссылаясь на ошибку. Участок якобы находится в водоохранной зоне. Уже даже вмешались прокурорские работники, которые в спорных сотках не нашли ничего противозаконного. Однако просто так бюрократы сдаваться не намерены.

Хождения по мукам многодетной семьи начались еще в начале 2016 года, когда власти пообещали им бесплатную землю под строительство. По рекомендации местных чиновников Коротковы за собственные деньги вызывали землемеров из областного центра, чтобы те поставили участок на кадастровый учет. Тогда они даже подумать не могли, что земля так быстро уйдет из-под ног.



Чтобы обналичить материнский капитал на строительство дома, ждали трехлетия своего пятого ребенка, Миши. Все это время перебивались съемным жильем. Теперь в любой момент могут оказаться на улице. Хозяева выставили дом на продажу. В муниципальную квартиру, предложенную администрацией на случай форс-мажора, заселиться пытались неоднократно. Заместитель поселкового главы, родная сестра районного мэра Ирина Ларионова, внятно объяснить, почему отправила людей в занятую квартиру, так и не смогла.



По поводу изменения природоохранного законодательства на байкальских берегах в последнее время много споров. Однако даже в заповедных местах побережья, как в бухте Ая, у самой воды появляются целые турбазы. А вот с жильем для многодетных семей в деревнях пока никак.



Новое законодательство разработали специально для того, чтобы сделать жизнь местного населения легче. В том числе значительно упростить бюрократический процесс вокруг жилищного строительства.



Земля, которую Коротковы так и не получили, находится в границах населенного пункта. И, казалось бы, зачем все эти хождения по мукам? Однако местные чиновники разрешения на строительство по-прежнему не дают, вместо этого предлагают пойти в суд. Коротковы сдаваться не собираются. На прием к губернатору записаться им не удалось, а вот в приемную президента пригласили сразу.



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