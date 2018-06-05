Назван самый богатый россиянин

Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин стал самым богатым россиянином.
Согласно оценке Bloomberg, состояние Лисина оценивается в $20,19 млрд. C начала года он разбогател на 2,17 миллиарда долларов и обошел в рейтинге основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова ($20,18 млрд).
Ранее журнал Forbes составил список богатейших наследников российских миллиардеров. Возглавил список Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» с $17 млрд.
Ранее журнал Forbes составил список богатейших наследников российских миллиардеров. Возглавил список Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» с $17 млрд.
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