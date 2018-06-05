Меланья Трамп появилась на публике впервые за 24 дня после операции

Первая леди США Меланья Трамп, пропавшая из публичного пространства после операции, появилась на мероприятии, посвященном погибшим в Иране американским солдатам.
Торжественный вечер, в котором приняли участие 40 семей павших бойцов, прошел в Белом доме. Меланья появилась в стильном черном платье и туфлях на шпильке. Первая леди не произносила официальных речей.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что 14 мая 48-летняя Меланья перенесла процедуру эмболизации сосудов почек. Операция прошла успешно. Через 5 дней первую леди выписали.
После этого супруга президента не появлялась на публике 24 дня. Некоторые СМИ выдвигали разные предположения в связи с ее длительным отсутствием, якобы первая леди США бросила Трампа или восстанавливается после очередной пластической операции.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что 14 мая 48-летняя Меланья перенесла процедуру эмболизации сосудов почек. Операция прошла успешно. Через 5 дней первую леди выписали.
Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7— Melania Trump (@FLOTUS) 5 июня 2018 г.
После этого супруга президента не появлялась на публике 24 дня. Некоторые СМИ выдвигали разные предположения в связи с ее длительным отсутствием, якобы первая леди США бросила Трампа или восстанавливается после очередной пластической операции.
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