    Меланья Трамп появилась на публике впервые за 24 дня после операции

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    • Фото: @FLOTUS /twitter.com
    Меланья Трамп появилась на публике впервые за 24 дня после операции

    Меланья Трамп появилась на публике впервые за 24 дня после операции

    Меланья Трамп появилась на публике впервые за 24 дня после операции
  • Фото: @FLOTUS /twitter.com

    • Первая леди США Меланья Трамп, пропавшая из публичного пространства после операции, появилась на мероприятии, посвященном погибшим в Иране американским солдатам.

    Торжественный вечер, в котором приняли участие 40 семей павших бойцов, прошел в Белом доме. Меланья появилась в стильном черном платье и туфлях на шпильке. Первая леди не произносила официальных речей.

    Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что 14 мая 48-летняя Меланья перенесла процедуру эмболизации сосудов почек. Операция прошла успешно. Через 5 дней первую леди выписали.




    смотретьМеланье Трамп сделали операцию на почках
    Меланье Трамп сделали операцию на почках
    После этого супруга президента не появлялась на публике 24 дня. Некоторые СМИ выдвигали разные предположения в связи с ее длительным отсутствием, якобы первая леди США бросила Трампа или восстанавливается после очередной пластической операции.

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