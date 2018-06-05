Глава Минкомсвязи заявил о поиске новых способов блокировки Telegram

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что ведомство будет исполнять решение суда о блокировке мессенджера Telegram и сейчас ищет новые технические возможности для реализации этой задачи.
Константин Носков: «Это конечная инстанция, и мы должны реализовывать решение суда. Мы постоянно ищем новые технические возможности реализации этого решения».
Он добавил, что не планирует встречаться с основателем и владельцем мессенджера Павлом Дуровым для урегулирования сложившейся ситуации. Но если предложение о переговорах поступит от самого Дурова, то оно будет рассмотрено.
Константин Носков: «Что касается встречи с Павлом Дуровым, то не вижу смысла инициировать эту встречу. Если Павел обратится, будем рассматривать».
С таким заявлением глава Минкомсвязи выступил на международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Носков также сообщил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранит свой пост, передает РИА Новости.
Напомним, блокировки Telegram начались на территории России с 16 апреля. Решение об ограничении его работы в России было принято в связи с отказом руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. В Telegram утверждали, что выполнение этого требования технически невозможно.
В ходе попыток Роскомнадзора нарушить работу мессенджера возникли проблемы у ряда сторонних ресурсов. Между тем Telegram продолжает функционировать на территории страны, хотя в его работе периодически возникают сбои.
Он добавил, что не планирует встречаться с основателем и владельцем мессенджера Павлом Дуровым для урегулирования сложившейся ситуации. Но если предложение о переговорах поступит от самого Дурова, то оно будет рассмотрено.
Константин Носков: «Что касается встречи с Павлом Дуровым, то не вижу смысла инициировать эту встречу. Если Павел обратится, будем рассматривать».
С таким заявлением глава Минкомсвязи выступил на международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Носков также сообщил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранит свой пост, передает РИА Новости.
Напомним, блокировки Telegram начались на территории России с 16 апреля. Решение об ограничении его работы в России было принято в связи с отказом руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. В Telegram утверждали, что выполнение этого требования технически невозможно.
В ходе попыток Роскомнадзора нарушить работу мессенджера возникли проблемы у ряда сторонних ресурсов. Между тем Telegram продолжает функционировать на территории страны, хотя в его работе периодически возникают сбои.
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