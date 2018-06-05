Мужчина напал на монахинь и бросил картину в полицейского под Калининградом: видео

Полуголый мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, напал на монахинь
Свято-Елисаветинского женского монастыря в Калининградской области.
Нападение, которое произошло на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря, запечатлела камера наблюдения. На записи видно, как полуголый мужчина подбежал к монахине и начал толкать ее. На помощь ей поспешили другие обитательницы монастыря.
Монахини попытались скрутить нападавшего, но у них ничего не вышло. В результате к ним подоспел участковый полицейский, в которого буйный мужчина швырнул картину, а затем ударил его ногой. Однако стражу порядка удалось задержать нападавшего. Как выяснилось, мужчина находился в нетрезвом состоянии.
О происшествии Следственный комитет по Калининградской области сообщил в мессенджере Там-Там. По факту применения насилия в отношении полицейского возбуждено уголовное дело.
Монахини попытались скрутить нападавшего, но у них ничего не вышло. В результате к ним подоспел участковый полицейский, в которого буйный мужчина швырнул картину, а затем ударил его ногой. Однако стражу порядка удалось задержать нападавшего. Как выяснилось, мужчина находился в нетрезвом состоянии.
О происшествии Следственный комитет по Калининградской области сообщил в мессенджере Там-Там. По факту применения насилия в отношении полицейского возбуждено уголовное дело.
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