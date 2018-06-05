Сбившему трех подростков водителю грозит до двух лет

По факту аварии в Подмосковье, в результате которой пострадали трое подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в городском округе Домодедово иномарка после столкновения с другим автомобилем вылетела с проезжей части и сбила трех пешеходов. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
По данным МВД, за рулем автомобиля FAW находился 47-летний мужчина. При повороте он не пропустил автомобиль Peugeot, которым управляла 23-летняя жительница Татарстана. Произошло столкновение, после которого автомобиль Peugeot вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в городском округе Домодедово иномарка после столкновения с другим автомобилем вылетела с проезжей части и сбила трех пешеходов. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
По данным МВД, за рулем автомобиля FAW находился 47-летний мужчина. При повороте он не пропустил автомобиль Peugeot, которым управляла 23-летняя жительница Татарстана. Произошло столкновение, после которого автомобиль Peugeot вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.
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