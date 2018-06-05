    Транспортная компания удалила с сайта «расистскую» услугу после скандала в Сети

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    • Фото: gazelkin.ru
    Транспортная компания удалила с сайта «расистскую» услугу после скандала в Сети

    Транспортная компания удалила с сайта «расистскую» услугу после скандала в Сети

    Транспортная компания удалила с сайта «расистскую» услугу после скандала в Сети
  • Фото: gazelkin.ru

    • В Сети набирает обороты скандал вокруг одной из транспортных компаний, работающей в Москве и Петербурге. Перевозчик предложил свои клиентам за дополнительную плату выбрать водителя по национальному признаку, например, шофера славянской внешности.

    Москвичка Мария Меншикова, которая одной из первых обратила внимание на новую услугу компании «Газелькин» в Facebook, отметила, что ею можно воспользоваться, оплатив дополнительно 500 рублей. Во столько же, по словам Меншиковой, оценивается услуга «водитель — гражданин РФ».

    Мария Меншикова: «Риторика позорных объявлений на столбах „только славянам“ перекочевала в крупные компании. Что ж, деды воевали! Не зря освобождали мир от нацизма».

    Гневный пост против расизма.

    Сегодня мне нужны были грузчики, чтобы перевезти мебель. Дело нехитрое — Гугл на мой…

    Опубликовано Maria Menshikova 3 июня 2018 г.


    Мария также порекомендовала руководству компании принести извинения и убрать «дискриминирующие дополнительные услуги».

    Никаких официальных комментариев от «Газелькина» пока не последовало. Однако скандальный пункт про «водителя-славянина» с сайта перевозчика исчез, остался только «водитель РФ».

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