Транспортная компания удалила с сайта «расистскую» услугу после скандала в Сети

Гневный пост против расизма.



Сегодня мне нужны были грузчики, чтобы перевезти мебель. Дело нехитрое — Гугл на мой… Опубликовано Maria Menshikova 3 июня 2018 г.

Москвичка Мария Меншикова, которая одной из первых обратила внимание на новую услугу компании «Газелькин» в Facebook, отметила, что ею можно воспользоваться, оплатив дополнительно 500 рублей. Во столько же, по словам Меншиковой, оценивается услуга «водитель — гражданин РФ».: «Риторика позорных объявлений на столбах „только славянам“ перекочевала в крупные компании. Что ж, деды воевали! Не зря освобождали мир от нацизма».Мария также порекомендовала руководству компании принести извинения и убрать «дискриминирующие дополнительные услуги».Никаких официальных комментариев от «Газелькина» пока не последовало. Однако скандальный пункт про «водителя-славянина» с сайта перевозчика исчез, остался только «водитель РФ».