Движение автотранспорта ограничат в Москве из-за празднования Дня России

Движение автотранспорта в центре столицы ограничат в связи с празднованием Дня России, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Ограничение движения в Гнездиковском, Леонтьевском, Глинищевском, Тверском, Газетном, Никитском, Брюсовом переулках будет действовать с 00:01 7 июня до 00:01 10 июня. Полностью перекрыты эти участки будут с 00:01 10 июня до 06:00 13 июня.



Кроме того, движение транспорта ограничат на Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, на Моховой — от Тверской до Большой Никитской улицы и улицы Охотный ряд с 00:00 9 июня до 00:01 10 июня. А с 00:01 10 июня до 06:00 13 июня эти участки полностью перекроют.