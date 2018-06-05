    Движение автотранспорта ограничат в Москве из-за празднования Дня России

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    Движение автотранспорта ограничат в Москве из-за празднования Дня России

    Движение автотранспорта ограничат в Москве <nobr>из-за</nobr> празднования Дня России

    Движение автотранспорта в центре столицы ограничат в связи с празднованием Дня России, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

    Ограничение движения в Гнездиковском, Леонтьевском, Глинищевском, Тверском, Газетном, Никитском, Брюсовом переулках будет действовать с 00:01 7 июня до 00:01 10 июня. Полностью перекрыты эти участки будут с 00:01 10 июня до 06:00 13 июня.

    Кроме того, движение транспорта ограничат на Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, на Моховой — от Тверской до Большой Никитской улицы и улицы Охотный ряд с 00:00 9 июня до 00:01 10 июня. А с 00:01 10 июня до 06:00 13 июня эти участки полностью перекроют.

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