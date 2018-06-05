В субботу, 9 июня, в эфире телеканала НТВ состоится долгожданный финал первого всероссийского чемпионата по «Брэйн рингу», который объединил команды от Владивостока до Калининграда.
За звание чемпиона страны поборются три коллектива эрудитов: Ростов-на-Дону, Калининград и Сыктывкар — именно этим сборным удалось дойти до финала. Какая команда победит в состязании, телезрители НТВ узнают совсем скоро. Триумфаторы получат в награду Кубок России и звания чемпионов страны.
Андрей Козлов, ведущий проекта «Брэйн ринг»: «Изначально в чемпионате принимало участие 20 команд. По ходу турнира, естественно, выделялись потенциальные победители. Когда окончательно оформилась тройка претендентов на титул, я понял, что это абсолютно справедливо. Эти команды показались мне фаворитами еще после первого выхода на ринг. Победит умнейший!»
Финальный бой внесет определенные изменения в привычные правила «Брэйн ринга»: команды Калининграда и Сыктывкара должны будут сразиться в двух полуфиналах, чтобы определить соперника Ростова-на-Дону, который лидирует по дополнительному показателю — количеству правильных ответов на вопросы.
На протяжении всего турнира ключевые роли в интеллектуальном состязании играли независимые эксперты, которые способны принимать объективные решения в условиях накаленной до предела атмосферы соревнований. В этом амплуа выступали известные знатоки, а также популярные лица телеканала НТВ и знаменитые артисты. В финальном выпуске в качестве арбитра-знатока предстанет Валентина Голубева. Роль звездного судьи на себя примерит ведущий телепроекта «Своя игра» Пётр Кулешов.
Пётр Кулешов: «У меня остались самые приятные и светлые впечатления от участия в „Брэйн ринге“. Проект реинкарнировался и предстал перед нами в улучшенном виде. Теперь событие, в основе которого интеллектуальная игра, проходит на глазах множества эмоциональных зрителей».
Помимо самой игры, зрители НТВ по традиции смогут насладиться музыкальными тайм-аутом в исполнении ведущих артистов отечественной эстрады. На этот раз музыкальные сюрпризы представит арт-проект «ТенорА XXI века».
Напомним, в феврале текущего года телекомпания НТВ объявила о перезапуске знаменитой телеигры, которая исчезла из эфира российских каналов в декабре 2013 года. «Брэйн ринг» продолжал существовать вне телевидения, ведь социальное движение объединило около полумиллиона поклонников интеллектуальных состязаний как в России, так и за рубежом. Параллельно с этим эфирные версии популярного проекта вышли в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и на Украине.
Первый чемпионат России по «Брэйн рингу» стартовал на телеканале НТВ 3 марта. В борьбу за главный приз вступили 20 команд из 19 городов: Брянска, Владивостока, Владикавказа, Воронежа, Ижевска, Казани, Калининграда, Калуги, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Сыктывкара, Тюмени, Уфы, Челябинска и Якутска. Принимающую сторону представляла команда Инновационного центра «Сколково».
Финал интеллектуального шоу «Брэйн ринг» смотрите 9 июня в 23:30 на НТВ и НТВ.Ru.
Андрей Козлов, ведущий проекта «Брэйн ринг»: «Изначально в чемпионате принимало участие 20 команд. По ходу турнира, естественно, выделялись потенциальные победители. Когда окончательно оформилась тройка претендентов на титул, я понял, что это абсолютно справедливо. Эти команды показались мне фаворитами еще после первого выхода на ринг. Победит умнейший!»
Финальный бой внесет определенные изменения в привычные правила «Брэйн ринга»: команды Калининграда и Сыктывкара должны будут сразиться в двух полуфиналах, чтобы определить соперника Ростова-на-Дону, который лидирует по дополнительному показателю — количеству правильных ответов на вопросы.
На протяжении всего турнира ключевые роли в интеллектуальном состязании играли независимые эксперты, которые способны принимать объективные решения в условиях накаленной до предела атмосферы соревнований. В этом амплуа выступали известные знатоки, а также популярные лица телеканала НТВ и знаменитые артисты. В финальном выпуске в качестве арбитра-знатока предстанет Валентина Голубева. Роль звездного судьи на себя примерит ведущий телепроекта «Своя игра» Пётр Кулешов.
Пётр Кулешов: «У меня остались самые приятные и светлые впечатления от участия в „Брэйн ринге“. Проект реинкарнировался и предстал перед нами в улучшенном виде. Теперь событие, в основе которого интеллектуальная игра, проходит на глазах множества эмоциональных зрителей».
Помимо самой игры, зрители НТВ по традиции смогут насладиться музыкальными тайм-аутом в исполнении ведущих артистов отечественной эстрады. На этот раз музыкальные сюрпризы представит арт-проект «ТенорА XXI века».
Напомним, в феврале текущего года телекомпания НТВ объявила о перезапуске знаменитой телеигры, которая исчезла из эфира российских каналов в декабре 2013 года. «Брэйн ринг» продолжал существовать вне телевидения, ведь социальное движение объединило около полумиллиона поклонников интеллектуальных состязаний как в России, так и за рубежом. Параллельно с этим эфирные версии популярного проекта вышли в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и на Украине.
Первый чемпионат России по «Брэйн рингу» стартовал на телеканале НТВ 3 марта. В борьбу за главный приз вступили 20 команд из 19 городов: Брянска, Владивостока, Владикавказа, Воронежа, Ижевска, Казани, Калининграда, Калуги, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Сыктывкара, Тюмени, Уфы, Челябинска и Якутска. Принимающую сторону представляла команда Инновационного центра «Сколково».
Финал интеллектуального шоу «Брэйн ринг» смотрите 9 июня в 23:30 на НТВ и НТВ.Ru.
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