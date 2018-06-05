В Крыму ответили на заявление Киева о засухе на полуострове

Власти Крыма опровергли сообщения о причастности Киева к проблемам с водой на полуострове.
По словам депутата Госсовета региона Владислава Ганжары, которого цитирует RT, на полуострове в настоящее время проблем с водоснабжением нет.
Владислав Ганжара, депутат Госсовета Крыма: «Когда мы слышим, что подобное вызывает радость, мы лишний раз понимаем сущность украинского режима. В Крыму сложилась засушливая погода, осадков практически не наблюдалось за последнее время, и сегодня в четырех муниципальных образованиях Крыма объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Но, безусловно, с водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует».
Депутат также рассказал, что в регионе ждут открытия собственных электростанций.
Ранее лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная организация в России) Мустафа Джемилев заявил, что на полуострове якобы возникли серьезные проблемы с водой, и к этой ситуации якобы причастен Киев.
Владислав Ганжара, депутат Госсовета Крыма: «Когда мы слышим, что подобное вызывает радость, мы лишний раз понимаем сущность украинского режима. В Крыму сложилась засушливая погода, осадков практически не наблюдалось за последнее время, и сегодня в четырех муниципальных образованиях Крыма объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Но, безусловно, с водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует».
Депутат также рассказал, что в регионе ждут открытия собственных электростанций.
Ранее лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная организация в России) Мустафа Джемилев заявил, что на полуострове якобы возникли серьезные проблемы с водой, и к этой ситуации якобы причастен Киев.
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