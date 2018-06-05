Россельхознадзор вводит ограничения на импорт молока из Белоруссии

Россия с 6 июня ограничивает поставки молока из Белоруссии. Речь идёт о продукции, которая поставляется в тарах объемом больше 2,5 литра.
Ввести ограничения на ввоз ряда белорусских молочных продуктов Россельхознадзор собирался еще в феврале, однако решение отложили, а потом и вовсе отменили. Но сейчас ведомство вернулось к своим намерениям. В Россельхознадзоре сообщили, что среди прочего вводят запрет на поставки пастеризованного и сухого молока, а также сливок. Подчеркивается, что речь идет о тарах, объемом больше 2,5 литра. То есть в основном это касается переработки.
Белоруссия — главный импортер молочных продуктов в Россию. На нее приходится 90% поставок. При этом в Госдуме заявили — на ценах запрет не скажется.
В объединении производителей «Союзмолоко» также отметили: покупатели ограничений не ощутят — сейчас в стране и так переизбыток молочного сырья.
Белоруссия — главный импортер молочных продуктов в Россию. На нее приходится 90% поставок. При этом в Госдуме заявили — на ценах запрет не скажется.
В объединении производителей «Союзмолоко» также отметили: покупатели ограничений не ощутят — сейчас в стране и так переизбыток молочного сырья.
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