Нефть, налоги, курс рубля: почему в России дорожает бензин

Тема стремительного подорожания топлива — одна из самых обсуждаемых, причем на разных уровнях. Дмитрий Медведев обвиняет нефтяные компании в эгоизме, а те утверждают, что работают в убыток. Корреспондент НТВ Юрий Кучинский разбирался, из чего складывается цена на бензин и почему дорогая нефть совсем не значит дешевое топливо.
Цена на бензин складывается из множества факторов. В частности, нужно помнить о размерах России и о том, сколько стоит доставить нефть из Сибири, например, на рязанский НПЗ.
Рустам Фатхеев, начальник технологического участка — заместитель главного технолога: «Нефтепереработка всегда считалась дорогим удовольствием. Она требует колоссальных капитальных вложений. Посмотрите, очень сложное оборудование. Электронные процессы, автоматизация сложная. Это те компоненты, которые мы используем для повышения качества и надежности топлива».
В бензиновой цене также очень важен курс рубля, а он, в отличие от нефти, не вырос.
Дмитрий Махонин, начальник управления контроля ТЭК, Федеральная антимонопольная служба: «Национальная валюта не укреплялась. В силу санкций, бюджетных правил, и это означает, что, по сути дела, стоимость барреля в рублях сейчас на рекордном уровне и даже выше в рублях, чем в тот период, когда нефть стоила больше 100–140 долларов за баррель».
Таким образом, на рынке сложилась ситуация, когда нефтяным компаниям гораздо выгоднее продавать топливо за границу за твердую валюту. Поставки на внутренний рынок фактически превращаются в убытки. Нефтяники говорят, что на каждом литре бензина они уже теряют по 5 рублей, и это результат фискальной политики государства. При этом госкомпании не могут работать на экспорт, как бы им ни хотелось. У них обязательства поставлять бензин на внутренний рынок.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации: «Много лет назад, еще в 2014 году, была сформирована идеология так называемого налогового маневра, по которой правительство повышает налог на добычу полезных ископаемых и снижает налоговую пошлину. Тем самым правительство повышает цену на внутреннем рынке для предельного упрощения экспорта нефти и нефтепродуктов. Более двух третей того, что мы платим за бензин, уходит в бюджеты разного уровня. В результате политики правительства по выпихиванию российского сырья за границу, мы видим бурный рост экспорта — в полтора раза в первые 4 месяца этого года».
При этом, помня про нефтяную иглу бюджета, и само правительство не может бесконечно требовать от нефтяников каких-то уступок. Ведь именно государство заинтересовано в том, чтобы его главный источник дохода не снижался.
Сергей Асланян, автоэксперт: «У нас в литре любого топлива 7% стоимости нефти на бирже. Это практически математическая погрешность. 33% — это интерес переработчика, но это серьезная работа — нефть добыть, доставить на завод, развести и продать. 60% — это интерес государства. Поэтому, когда мы видим, что цена растет, а баррель на бирже падает, это только интерес государства».
Акцизы на бензин планировали с июля еще повысить, но теперь принято решение все-таки снизить. Правда как это скажется на табличках заправок, непонятно. Кардинально фискальная политика не меняется. Нефтяники продолжают работать в убыток, а с него налоги не заплатишь.
Подробности — в видеоматериале.
Рустам Фатхеев, начальник технологического участка — заместитель главного технолога: «Нефтепереработка всегда считалась дорогим удовольствием. Она требует колоссальных капитальных вложений. Посмотрите, очень сложное оборудование. Электронные процессы, автоматизация сложная. Это те компоненты, которые мы используем для повышения качества и надежности топлива».
В бензиновой цене также очень важен курс рубля, а он, в отличие от нефти, не вырос.
Дмитрий Махонин, начальник управления контроля ТЭК, Федеральная антимонопольная служба: «Национальная валюта не укреплялась. В силу санкций, бюджетных правил, и это означает, что, по сути дела, стоимость барреля в рублях сейчас на рекордном уровне и даже выше в рублях, чем в тот период, когда нефть стоила больше 100–140 долларов за баррель».
Таким образом, на рынке сложилась ситуация, когда нефтяным компаниям гораздо выгоднее продавать топливо за границу за твердую валюту. Поставки на внутренний рынок фактически превращаются в убытки. Нефтяники говорят, что на каждом литре бензина они уже теряют по 5 рублей, и это результат фискальной политики государства. При этом госкомпании не могут работать на экспорт, как бы им ни хотелось. У них обязательства поставлять бензин на внутренний рынок.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации: «Много лет назад, еще в 2014 году, была сформирована идеология так называемого налогового маневра, по которой правительство повышает налог на добычу полезных ископаемых и снижает налоговую пошлину. Тем самым правительство повышает цену на внутреннем рынке для предельного упрощения экспорта нефти и нефтепродуктов. Более двух третей того, что мы платим за бензин, уходит в бюджеты разного уровня. В результате политики правительства по выпихиванию российского сырья за границу, мы видим бурный рост экспорта — в полтора раза в первые 4 месяца этого года».
При этом, помня про нефтяную иглу бюджета, и само правительство не может бесконечно требовать от нефтяников каких-то уступок. Ведь именно государство заинтересовано в том, чтобы его главный источник дохода не снижался.
Сергей Асланян, автоэксперт: «У нас в литре любого топлива 7% стоимости нефти на бирже. Это практически математическая погрешность. 33% — это интерес переработчика, но это серьезная работа — нефть добыть, доставить на завод, развести и продать. 60% — это интерес государства. Поэтому, когда мы видим, что цена растет, а баррель на бирже падает, это только интерес государства».
Акцизы на бензин планировали с июля еще повысить, но теперь принято решение все-таки снизить. Правда как это скажется на табличках заправок, непонятно. Кардинально фискальная политика не меняется. Нефтяники продолжают работать в убыток, а с него налоги не заплатишь.
Подробности — в видеоматериале.
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