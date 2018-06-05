    Авиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты. ФАС, авиакомпании, авиация, тарифы и цены, топливо. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты

    Авиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты

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    Авиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты

    Авиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты

      Российские авиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты. Письмо вице-премьеру по транспорту Максиму Акимову написала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта: она объединяет всех крупных перевозчиков, кроме группы «Аэрофлот».

      Компании просят разобраться с ростом цен на авиакеросин — в прошлом году он достаточно активно набирал в цене, прибавив более 20%, и сейчас рост возобновился. Все это, по словам перевозчиков, может вынудить их ввести дополнительный топливный сбор, чтобы компенсировать затраты. А это уже скажется на стоимости билетов.

      В ассоциации просят Максима Акимова дать указание ФАС разобраться с ситуацией на рынке.

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