Российские авиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты. Письмо вице-премьеру по транспорту Максиму Акимову написала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта: она объединяет всех крупных перевозчиков, кроме группы «Аэрофлот».

Компании просят разобраться с ростом цен на авиакеросин — в прошлом году он достаточно активно набирал в цене, прибавив более 20%, и сейчас рост возобновился. Все это, по словам перевозчиков, может вынудить их ввести дополнительный топливный сбор, чтобы компенсировать затраты. А это уже скажется на стоимости билетов.



В ассоциации просят Максима Акимова дать указание ФАС разобраться с ситуацией на рынке.