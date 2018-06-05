    Власти Ульяновска отреагировали на скандал с тротуаром из надгробий

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    • Фото: anton_klyushev /livejournal.com
    Власти Ульяновска отреагировали на скандал с тротуаром из надгробий

    Власти Ульяновска отреагировали на скандал с тротуаром из надгробий

    Власти Ульяновска отреагировали на скандал с тротуаром из надгробий
  • Фото: anton_klyushev /livejournal.com

    • Фрагментами надгробных плит замостили пешеходную дорожку на улице Радищева в Ульяновске.

    Как сообщили в администрации города, это сделала похоронная контора, которая изготавливает надгробия. Таким образом предприниматель решил облагородить территорию.

    Администрация Ульяновска: «В районе улицы Радищева за северным трамвайным депо есть тропинка, здесь располагаются различные объекты бизнеса, среди которых похоронная контора, которая изготавливает надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни».

    Власти города подчеркнули, что предприниматель ничего не нарушил. Выехавшие на место представители администрации Ульяновска побеседовали с ним, после чего плиты с надписями были зашлифованы, сообщает РИА Новости.

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