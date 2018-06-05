    В Подмосковье иномарка после ДТП влетела в группу подростков: видео. ДТП, Московская область, видеонаблюдение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье иномарка после ДТП влетела в группу подростков: видео

    В Подмосковье иномарка после ДТП влетела в группу подростков: видео

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    В Подмосковье иномарка после ДТП влетела в группу подростков: видео

    В Подмосковье иномарка после ДТП влетела в группу подростков: видео

    В Подмосковье иномарка после ДТП влетела в группу подростков: видео

      Авария, в результате которой три пешехода получили травмы, попала в объектив камеры наблюдения.

      Синяя иномарка после столкновения с другим автомобилем вылетела с проезжей части и снесла пешеходов. От сильного удара молодых людей буквально подбросило в воздух. У подростков — многочисленные травмы и переломы. Сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

      В МВД подтвердили факт аварии, уточнив, что она произошла на Каширском шоссе, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

      ГУ МВД РФ по Московской области: «В Домодедово на Каширском шоссе произошло столкновение двух транспортных средств с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП три человека получили травмы».

      Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, все пострадавшие — 2000 года рождения. Виновник ДТП пока устанавливается. По словам источника агентства в правоохранительных органах, водители — участники ДТП были трезвыми.

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