В Подмосковье иномарка после ДТП влетела в группу подростков: видео

Авария, в результате которой три пешехода получили травмы, попала в объектив камеры наблюдения.
Синяя иномарка после столкновения с другим автомобилем вылетела с проезжей части и снесла пешеходов. От сильного удара молодых людей буквально подбросило в воздух. У подростков — многочисленные травмы и переломы. Сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В МВД подтвердили факт аварии, уточнив, что она произошла на Каширском шоссе, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
ГУ МВД РФ по Московской области: «В Домодедово на Каширском шоссе произошло столкновение двух транспортных средств с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП три человека получили травмы».
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, все пострадавшие — 2000 года рождения. Виновник ДТП пока устанавливается. По словам источника агентства в правоохранительных органах, водители — участники ДТП были трезвыми.
В МВД подтвердили факт аварии, уточнив, что она произошла на Каширском шоссе, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
ГУ МВД РФ по Московской области: «В Домодедово на Каширском шоссе произошло столкновение двух транспортных средств с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП три человека получили травмы».
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, все пострадавшие — 2000 года рождения. Виновник ДТП пока устанавливается. По словам источника агентства в правоохранительных органах, водители — участники ДТП были трезвыми.
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