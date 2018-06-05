    В Сети жалуются на глобальный сбой в работе Instagram

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    В Сети жалуются на глобальный сбой в работе Instagram

    В Сети жалуются на глобальный сбой в работе Instagram

    Пользователи жалуются на проблемы с доступом к Instagram. Перебои в работе социальной сети наблюдаются по всему миру, в том числе в России, США и Европе.

    Сбой зафиксировал DownDetector. Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (49%) не могут войти в свои аккаунты, еще 40% испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, 10% наблюдают сбои в работе сайта сервиса.

    Проблемы в работе сети наблюдаются у жителей США, Европы, центре России, Южного и Уральского федеральных округов. Также неполадки в работе отмечают на Дальнем Востоке и Японии.

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