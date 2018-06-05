Лавров отметил солидарность позиций стран БРИКС по ключевым вопросам

Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обсудили сирийское урегулирование и другие актуальные вопросы международной политики.
Страны БРИКС едины и близки в оценке ключевых событий глобальных проблем. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел стран БРИКС, проходящей в ЮАР.
Глава МИД РФ отметил, что страны «пятерки» солидарны в противодействии попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, а также едины в неприятии военных интервенций и односторонних санкций.
В совместном коммюнике по итогам встречи министры также заявили о поддержке усилий, которые Москва предпринимает по продвижению внутрисирийского политического диалога. Дипломаты также высказались за взаимосочетаемость женевского процесса, проходящего при посредничестве ООН, с переговорами по сирийскому урегулированию в Астане с участием России, Турции, Ирана, представителей правительства САР и оппозиционных движений.
Глава МИД РФ отметил, что страны «пятерки» солидарны в противодействии попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, а также едины в неприятии военных интервенций и односторонних санкций.
В совместном коммюнике по итогам встречи министры также заявили о поддержке усилий, которые Москва предпринимает по продвижению внутрисирийского политического диалога. Дипломаты также высказались за взаимосочетаемость женевского процесса, проходящего при посредничестве ООН, с переговорами по сирийскому урегулированию в Астане с участием России, Турции, Ирана, представителей правительства САР и оппозиционных движений.
Комментарии