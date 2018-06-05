    Лавров отметил солидарность позиций стран БРИКС по ключевым вопросам. БРИКС, Лавров. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров отметил солидарность позиций стран БРИКС по ключевым вопросам

    Лавров отметил солидарность позиций стран БРИКС по ключевым вопросам

    комментировать

    Лавров отметил солидарность позиций стран БРИКС по ключевым вопросам

    Лавров отметил солидарность позиций стран БРИКС по ключевым вопросам

      Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обсудили сирийское урегулирование и другие актуальные вопросы международной политики.

      Страны БРИКС едины и близки в оценке ключевых событий глобальных проблем. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел стран БРИКС, проходящей в ЮАР.

      Глава МИД РФ отметил, что страны «пятерки» солидарны в противодействии попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, а также едины в неприятии военных интервенций и односторонних санкций.

      В совместном коммюнике по итогам встречи министры также заявили о поддержке усилий, которые Москва предпринимает по продвижению внутрисирийского политического диалога. Дипломаты также высказались за взаимосочетаемость женевского процесса, проходящего при посредничестве ООН, с переговорами по сирийскому урегулированию в Астане с участием России, Турции, Ирана, представителей правительства САР и оппозиционных движений.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru