В Петербурге горят емкости из-под мазута

В МЧС сообщили, что площадь пожара в одной из промзон
Санкт-Петербурга, составляет 500 квадратных метров.
В Невском районе Петербурга произошел масштабный пожар. Возгорание началось в промзоне, где загорелись емкостей из-под мазута.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу: «5 июня в 04:55 на телефон „01“ поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д. 38. В 05:02 прибытие первого пожарно-спасательного подразделения. На территории промышленной зоны происходит горение емкостей из-под мазута на площади 500 квадратных метров».
Плотный столб дыма поднимается к небу. На место происшествия прибыла мобильная лаборатория для мониторинге вредных веществ в воздухе, пишет ТАСС.
Пожару был присвоен повышенный третий уровень сложности. Возгорание было локализовано в 05:54. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении задействованы около 100 человек и 30 единиц техники.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу: «5 июня в 04:55 на телефон „01“ поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д. 38. В 05:02 прибытие первого пожарно-спасательного подразделения. На территории промышленной зоны происходит горение емкостей из-под мазута на площади 500 квадратных метров».
Плотный столб дыма поднимается к небу. На место происшествия прибыла мобильная лаборатория для мониторинге вредных веществ в воздухе, пишет ТАСС.
Пожару был присвоен повышенный третий уровень сложности. Возгорание было локализовано в 05:54. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении задействованы около 100 человек и 30 единиц техники.
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