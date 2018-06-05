    В Петербурге горят емкости из-под мазута. МЧС, Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге горят емкости из-под мазута

    В Петербурге горят емкости из-под мазута

    комментировать
    • Фото: Тарик Тарик , Нигина Аюбова / vk.com
    В Петербурге горят емкости <nobr>из-под</nobr> мазута

    В Петербурге горят емкости из-под мазута

    В Петербурге горят емкости <nobr>из-под</nobr> мазута
    • Фото: Тарик Тарик , Нигина Аюбова / vk.com

      • В МЧС сообщили, что площадь пожара в одной из промзон Санкт-Петербурга, составляет 500 квадратных метров.

      В Невском районе Петербурга произошел масштабный пожар. Возгорание началось в промзоне, где загорелись емкостей из-под мазута.

      Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу: «5 июня в 04:55 на телефон „01“ поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д. 38. В 05:02 прибытие первого пожарно-спасательного подразделения. На территории промышленной зоны происходит горение емкостей из-под мазута на площади 500 квадратных метров».

      Плотный столб дыма поднимается к небу. На место происшествия прибыла мобильная лаборатория для мониторинге вредных веществ в воздухе, пишет ТАСС.

      Пожару был присвоен повышенный третий уровень сложности. Возгорание было локализовано в 05:54. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении задействованы около 100 человек и 30 единиц техники.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru