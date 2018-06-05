В Саудовской Аравии впервые выдали женщине водительские права

Фактический запрет на вождение автомобиля женщинами действовал в стране с 1990 года.
Хотя в местных законах это никак не было прописано, женщины не могли садиться за руль. А тех, кто осмеливался — штрафовали или арестовывали.
Декрет, согласно которому женщинам можно получать права и управлять автомобилем, король Саудовской Аравии подписал только в прошлом году. В 2018 году он вступил в силу. С 24 июня этого года впервые в истории королевства женщины-водители станут полноправными участницами дорожного движения.
Первое водительское удостоверение женщине выдали сотрудники Генерального управления дорожного движения. Местные СМИ этот момент назвали «историческим». Имя счастливой обладательницы не называют, но известно, что у нее уже были права международного образца.
Декрет, согласно которому женщинам можно получать права и управлять автомобилем, король Саудовской Аравии подписал только в прошлом году. В 2018 году он вступил в силу. С 24 июня этого года впервые в истории королевства женщины-водители станут полноправными участницами дорожного движения.
Первое водительское удостоверение женщине выдали сотрудники Генерального управления дорожного движения. Местные СМИ этот момент назвали «историческим». Имя счастливой обладательницы не называют, но известно, что у нее уже были права международного образца.
Комментарии