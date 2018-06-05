В Париже скелет динозавра продали за 2 млн евро

С аукциона во Франции был продан 9-метровый скелет неизвестного ранее вида динозавров.

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динозавры

палеонтология

Париж

Франция

Торги прошли в Эйфелевой башне, лот выставили на обозрение на первом этаже. Скелет динозавра внушительных размеров: длиной 9 метров, а в высоту чуть больше 2,5 метра.



Скелет обнаружили в 2013 году во время раскопок в американском штате Вайоминг. Останки принадлежат неизвестному ранее виду динозавров. Ученые считают, что это животное из плотоядной группы ящеров.



Имя покупателя не раскрывают. Известно, что это француз, который уже пообещал выставлять редкий экспонат в своей стране.

