    Ранняя картина Ван Гога ушла с аукциона в Париже за 7 млн евро

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    • Фото: Vincent van Gogh Gallery / facebook.com
    Ранняя картина Ван Гога ушла с аукциона в Париже за 7 млн евро

    Ранняя картина Ван Гога ушла с аукциона в Париже за 7 млн евро

    Ранняя картина Ван Гога ушла с аукциона в Париже за 7 млн евро
  • Фото: Vincent van Gogh Gallery / facebook.com

    • Американский покупатель приобрел картину Винсента Ван Гога за 7,065 миллиона евро.

    Как сообщила пресс-служба аукционного дома Artcurial, устраивавшего торги, одна из ранних работ нидерландского художника «Женщины в дюнах за починкой сетей» была продана за сумму более 7 млн евро.

    Эту картину Ван Гог написал в 28-летнем возрасте. Полотно купил коллекционер из США. Стартовая цена начиналась от трех миллионов евро.

    До торгов картина хранилась в Музее Гааги, музее изобразительных искусств Монреаля и в Музее Ван Гога в Амстердаме.


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