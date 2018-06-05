Ранняя картина Ван Гога ушла с аукциона в Париже за 7 млн евро

Американский покупатель приобрел картину Винсента Ван Гога за 7,065 миллиона евро.
Как сообщила пресс-служба аукционного дома Artcurial, устраивавшего торги, одна из ранних работ нидерландского художника «Женщины в дюнах за починкой сетей» была продана за сумму более 7 млн евро.
Эту картину Ван Гог написал в 28-летнем возрасте. Полотно купил коллекционер из США. Стартовая цена начиналась от трех миллионов евро.
До торгов картина хранилась в Музее Гааги, музее изобразительных искусств Монреаля и в Музее Ван Гога в Амстердаме.
Эту картину Ван Гог написал в 28-летнем возрасте. Полотно купил коллекционер из США. Стартовая цена начиналась от трех миллионов евро.
До торгов картина хранилась в Музее Гааги, музее изобразительных искусств Монреаля и в Музее Ван Гога в Амстердаме.
Raccommodeuses de filets dans les dunes , the early work by Vincent #VanGogh just reached 7 065 000 € !! #Artcurial #ModernArt #auction— ARTCURIAL (@Artcurial) 4 июня 2018 г.
The sale continues here : https://t.co/P4fFvmQvs3 pic.twitter.com/aX30DmhXY5
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