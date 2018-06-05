Кто заплатит за мини-бар в номере Ким Чен Ына: до саммита США и КНДР осталась неделя

Как Сингапур готовится к первому в истории саммиту лидеров Северной Кореи и США?
На грани срыва до последнего времени была эпохальная, как ее уже прозвали во всем мире, встреча американского лидера с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп ее то широко анонсировал, то отменял, то вновь соглашался приехать. И вот до встречи, намеченной на 12 июня, остается уже меньше недели. Представители США и КНДР в спешке улаживают последние детали. И опять есть шероховатости: якобы Ким отказывается платить за роскошный люкс, в котором остановится на время саммита. Может ли из-за этого сорваться саммит, выяснял корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
Номер в одной из лучших гостиниц Сингапура для Ким Чен Ына уже забронирован. И плюшевый мишка греется на кровати, подчеркивая домашнюю атмосферу комнаты. Номер, похоже, придется оплачивать правительству Сингапура: 6 тысяч долларов в сутки не по карману бюджету КНДР. А то, что за этот номер заплатит Трамп немыслимо: и лидер КНДР оскорбится, и критики внутри страны заклюют.
Джон Кейсик, член Республиканской партии США: «Я не думаю, что мы должны что-то давать этим людям. Они нас обманывали не раз. Каждый раз, когда мы были готовы договориться, они шли на попятный».
Для полета в Сингапур Ким Чен Ын, вероятно, воспользуется советским самолетом Ил-62. Именно он выполняет роль «первого борта» КНДР. Не ясен пока вопрос с охраной: ездить в сопровождении пеших телохранителей не получится, расстояния не позволят. Но это все декорации саммита, а чего стоит ждать от самих переговоров?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Номер в одной из лучших гостиниц Сингапура для Ким Чен Ына уже забронирован. И плюшевый мишка греется на кровати, подчеркивая домашнюю атмосферу комнаты. Номер, похоже, придется оплачивать правительству Сингапура: 6 тысяч долларов в сутки не по карману бюджету КНДР. А то, что за этот номер заплатит Трамп немыслимо: и лидер КНДР оскорбится, и критики внутри страны заклюют.
Джон Кейсик, член Республиканской партии США: «Я не думаю, что мы должны что-то давать этим людям. Они нас обманывали не раз. Каждый раз, когда мы были готовы договориться, они шли на попятный».
Для полета в Сингапур Ким Чен Ын, вероятно, воспользуется советским самолетом Ил-62. Именно он выполняет роль «первого борта» КНДР. Не ясен пока вопрос с охраной: ездить в сопровождении пеших телохранителей не получится, расстояния не позволят. Но это все декорации саммита, а чего стоит ждать от самих переговоров?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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