Бразильцам сократят рабочий день в дни игр сборной на ЧМ-2018

Власти Бразилии приняли закон, который позволит футбольным болельщикам посмотреть матчи национальной сборной в прямом эфире в рабочее время.
Госслужащие в Бразилии получат возможность увидеть трансляции футбольных матчей чемпионата мира с участием национальной сборной. Для этого в стране введут сокращенный рабочий день. Как пишет Diario de Noticias,
данное постановление относится только к служащим бразильских федеральных учреждений.
Из-за разницы во времени с Россией начало футбольных матчей для бразильских телезрителей будет попадать на дневные часы. Поэтому в дни, когда сборная Бразилии будет играть с утра по местному времени, болельщики смогут приходить на работу к 14:00 (20:00 по московскому времени). А в дни, когда матчи бразильской сборной запланированы позже, госслужащие смогут покинуть рабочие места в 13:00 (19:00 по Москве). Пропущенные часы будет необходимо отработать в течение трех месяцев.
В постановлении правительства Бразилии также подчеркивается необходимость для руководства федеральных структур обеспечить бесперебойную работу подконтрольных им ведомств в дни проведения мундиаля.
Ранее министерство труда Бразилии отказалось объявлять дни игр национальной сборной выходными днями. Руководство компаний будет решать самостоятельно, отпускать ли своих сотрудников на время трансляций игр мирового первенства, напоминает ТАСС.
данное постановление относится только к служащим бразильских федеральных учреждений.
Из-за разницы во времени с Россией начало футбольных матчей для бразильских телезрителей будет попадать на дневные часы. Поэтому в дни, когда сборная Бразилии будет играть с утра по местному времени, болельщики смогут приходить на работу к 14:00 (20:00 по московскому времени). А в дни, когда матчи бразильской сборной запланированы позже, госслужащие смогут покинуть рабочие места в 13:00 (19:00 по Москве). Пропущенные часы будет необходимо отработать в течение трех месяцев.
В постановлении правительства Бразилии также подчеркивается необходимость для руководства федеральных структур обеспечить бесперебойную работу подконтрольных им ведомств в дни проведения мундиаля.
Ранее министерство труда Бразилии отказалось объявлять дни игр национальной сборной выходными днями. Руководство компаний будет решать самостоятельно, отпускать ли своих сотрудников на время трансляций игр мирового первенства, напоминает ТАСС.
Комментарии